Dokusoap Ice Road Rescue - Extremrettung in Norwegen Ein dreckiges Geschäft GB 2016 Thord wird mit einer extrem schwierigen Situation konfrontiert. Ein riesiger Sattelzug blockiert die Hauptstraße, so dass jeglicher Verkehr lahmliegt. Es geht nicht vor und nicht zurück. Gemeinsam mit Andrej managt Thord schließlich die Lage - auch dank der engagierten Hilfe der örtlichen Bevölkerung. Kristoffer steht hingegen vor einem schmutzigen Geschäft, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Auf einer glatten Straße ist ein Müllfahrzeug umgekippt. Zum eigentlichen Schaden kommt somit zusätzlich haufenweise Dreck. Originaltitel: Ice Road Rescue