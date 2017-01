ARTE 02:30 bis 04:05 Drama Agnieszka D, PL 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Auge um Auge, Zahn um Zahn" lautet das Credo der Polin Agnieszka Radomska. Anders hätte sie die fünfjährige Haftstrafe, die sie aus Liebe zu ihrem damaligen Freund auf sich genommen hat, nicht überstanden. Nach der Entlassung flieht Agnieszka nach Deutschland, um sich und ihrem jüngeren Bruder Rafael einen Neuanfang zu ermöglichen. In München macht sie die Bekanntschaft der ehemaligen Ballerina "Madame", die nun Chefin eines Escortservice ist. Die einsame 70-Jährige nimmt Agnieszka bei sich auf und vermittelt ihr eine Stelle als Domina in ihrem Unternehmen. Dort bezahlen wohlhabende Männer Frauen für körperliche Züchtigung. Offiziell gelten zwei Regeln: kein Ausziehen, kein Anfassen. Doch unausgesprochen bestehen weitere Konditionen. Ein Junge wie der 16-jährige Manuel passt nicht in diese Welt, die so fernab seines Alltags liegt und die Menschen in ihr einsam macht. Dennoch ist Manuel fasziniert von der Fremden, die doppelt so alt ist wie er. Seine vorsichtigen Versuche, Zuneigung zu zeigen, berühren eine Seite von Agnieszka, die sie zuvor entschieden hinter Verschlossenheit und Gefühlskälte verborgen hatte. Doch am Anfang und Ende jedes Geschäfts steht Madame und Agnieszka ist ihr ganz persönliches Geschäft. Kann in diesem Machtspiel Platz sein für echtes Vertrauen, für Bindungen außerhalb des Milieus, für unschuldige, reine Zuneigung? Agnieszka wird vor die Wahl gestellt, ob sie auf eine menschliche Beziehung setzen oder diese für ihr Überleben zurücklassen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karolina Gorczyca (Agnieszka Radomska) Hildegard Schmahl (Madame) Lorenzo Nedis Walcher (Manuel) Jörg Witte (Jacek) Rafa? Garnecki (Rafa?) Elisa Schlott (Laura) Thomas Darchinger (Herr Wollenbeck) Originaltitel: Agnieszka Regie: Tomasz Emil Rudzik Drehbuch: Tomasz Emil Rudzik Kamera: Dorian Dragoi Musik: Florian Riedl, Martin Kolb Altersempfehlung: ab 12