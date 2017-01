ARTE 13:55 bis 16:10 Actionfilm Airport USA 1970 Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Während der Flughafen von Lincoln im Mittleren Westen der USA vom schlimmsten Schneesturm seit Jahren heimgesucht wird, ist eine voll besetzte Boeing 707 auf dem Weg nach Rom. Kopilot Vernon Demerest hat eine Affäre mit der Stewardess Gwen Meighen, die ein Kind von ihm erwartet. Sein akutes Problem aber ist der bankrotte Sprengstoffexperte D.O. Guerrero, der sich und das Flugzeug in die Luft sprengen will, um seine Frau mit dem Geld der Lebensversicherung zu versorgen. Während sich in der Luft die Tragödie anbahnt, kämpft der Flughafenchef Mel Bakersfeld an allen Fronten, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Neben dem Schnee machen ihm ein havariertes Flugzeug auf der Landebahn, eine hartnäckige blinde Passagierin und seine Frau Cindy zu schaffen, die nicht akzeptieren will, dass seine Arbeit Vorrang hat auch weil sie vermutet, dass Mels Beziehung zu seiner Assistentin Tanya Livingston mehr als nur beruflich ist. Es kommt, wie es kommen muss: Die Boeing wird in Lincoln notlanden, wobei es wenig hilft, dass Kopilot Demerest, der fast seine Geliebte und ihr ungeborenes Kind verliert, (noch) Mels Schwager ist. "Airport" darf mit Fug und Recht als die Mutter aller Katastrophenfilme der 70er Jahre bezeichnet werden. Die später totgerittene Formel "Katastrophe plus Stars plus menschliche Tragödien" wurde hier zum ersten Mal in reiner Form erprobt. So diente der Film nicht nur als Blaupause für etliche Sequels, sondern auch für die urkomische Parodie "Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug" des Teams Zucker, Zucker und Abrahams. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Lancaster (Mel Bakersfeld) Dean Martin (Vernon Demerest) Jean Seberg (Tanya Livingston) Jacqueline Bisset (Gwen Meighen) George Kennedy (Patroni) Helen Hayes (Ada Quonsett) Van Heflin (D.O. Guerrero) Originaltitel: Airport Regie: George Seaton, Henry Hathaway Drehbuch: George Seaton Kamera: Ernest Laszlo Musik: Alfred Newman Altersempfehlung: ab 16