3sat 20:15 bis 21:45 Drama Meine Tochter Anne Frank D 2015 2017-01-24 01:10 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Name Anne Frank steht für Lebensmut und Zuversicht in hoffnungsloser Zeit. Der Film folgt Annes Schicksal von der glücklichen Kindheit über das Versteck im Hinterhaus in Amsterdam bis zu ihrem Tod im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Heimgekehrt aus dem Vernichtungslager Auschwitz hält Otto Frank das Tagebuch seiner toten Tochter in der Hand. Er lernt ihre geheimsten Gedanken kennen. – Erschütterndes, präzises Porträt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mala Emde (Anne Frank) Götz Schubert (Otto Frank) Lion Wasczyk (Peter van Pels) Bettina Scheuritzel (Edith Fank) Rosalie Ernst (Margot Frank) Hannah Schröder (Aguste van Pels) André Hennicke (Hermann van Pels) Originaltitel: Meine Tochter Anne Frank Regie: Raymond Ley Drehbuch: Raymond Ley, Hannah Ley Kamera: Philipp Kirsamer Musik: Hans-Peter Ströer Altersempfehlung: ab 12