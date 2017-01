National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokusoap Dr. Ks tierische Notaufnahme Affenliebe USA 2014 2017-01-24 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Besitzerin eines Pinseläffchens zieht sich Dr. Ks Zorn zu, ist sie doch mit dem kleinen Primaten in aller Öffentlichkeit unterwegs. Eine tödliche Gefahr für den Affen, denn er könnte sich dabei leicht menschliche Krankheiten wie Herpes zuziehen, gegen die er keinerlei Abwehrkräfte besitzt. Dr. Thielen kümmert sich derweil um ein Kaninchen, das mit einem Abszess in die Praxis gebracht wurde. Ein Routinefall, wie es scheint - aber beim Abtasten des Nagers erfühlt die Tierärztin im Bauchraum etwas, das ein weitaus ernsteres Problem darstellt als der Abszess... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dr. K's Exotic Animal ER