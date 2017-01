FOX 03:50 bis 04:30 Serien Nashville Die Dinge des Lebens USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Juliette hat genaue Vorstellungen davon, wie ihr neues Album von Highway 65 promotet werden sollte. Das deckt sich nicht unbedingt mit dem, was Rayna geplant hat. Dazu kommt, dass Juliette bei einer Label-Party das Gefühl hat, dass ihr die jungen Talente die Show stehlen. Will eröffnet Deacon eine einmalige Gelegenheit, doch die Freude darüber hält nicht lange an. Teddy wiederum gerät mit Maddie in Streit, als ihm klar wird, wie sehr sie auf ihre Musik fixiert ist. Und Layla erhält von Will ein unerwartetes Angebot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Chris Carmack (Will Lexington) Eric Close (Teddy Conrad) Charles Esten (Deacon Claybourne) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Originaltitel: Nashville Regie: Ron Underwood Drehbuch: Dana Greenblatt, Callie Khouri Kamera: Michael Lohmann Musik: A. Patrick Rose