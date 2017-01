FOX 21:00 bis 21:45 Serien Good Wife Retourkutsche USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In einem Fall, in dem es um Studiendarlehen geht, soll Jason Alicia und Lucca bei ihren Nachforschungen unterstützen. Dabei setzt er auf aggressive Ermittlungsmethoden. Howard Lyman wirft unterdessen Lockhart, Agos & Lee eine Altersdiskriminierung vor und sieht in Cary den Rädelsführer. Elis Machenschaften während Peters Präsidentschaftskampagne sorgen derweil für ein Familiendrama bei den Florricks... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Alan Cumming (Eli Gold) Cush Jumbo (Lucca Quinn) Makenzie Vega (Grace Florrick) Jeffrey Dean Morgan (Jason Crouse) Christine Baranski (Diane Lockhart) Originaltitel: The Good Wife Regie: Craig Zisk Drehbuch: Stephanie Sengupta Musik: David Buckley