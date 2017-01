ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Extra Bakterien - Killerkeime oder Nützlinge? D 2017 2017-01-25 11:00 16:9 Merken Sie sind für das menschliche Auge unsichtbar, allgegenwärtig und sie können schwere Krankheiten auslösen. Mit Bakterien verbindet man zunächst mal nichts Gutes. Doch ohne die Hilfe dieser Winzlinge würde man nicht überleben. Wie wichtig Bakterien sind, bemerkt man oft erst wenn sie fehlen - etwa nach einer Behandlung mit Antibiotika. Als resistente Killerkeime, Auslöser der EHEC-Epidemie und als Pesterreger waren Bakterien in diesem Jahr Thema bei "Planet Wissen", aber auch als unverzichtbare Helfer des Menschen. Im Studio berichteten ehemalige Patienten, Hygiene-Experten, Biologen und Mediziner von den faszinierenden Mikroorganismen und ihrer Wirkung. Rückblickend präsentiert Birgit Klaus die spannendsten Ausschnitte aus diesen Sendungen rund um das Thema Bakterien. Gäste im Studio: Dr. Bernhard Kegel, Biologe und Wissenschaftspublizist Matthias Ott, erkrankte schwer an EHEC Jennifer Ott, Tochter von Matthias Ott Prof. Helge Karch, Hygieniker, Universität Münster Dr. Holger Scholz, Pestforscher und Mikrobiologe am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr Ezra Pierpaoli, Biochemiker, wäre an einem multiresistenten Keim fast gestorben Prof. Reinier Mutters, Hygiene-Fachmann am Institut für Krankenhaushygiene, Universität Marburg In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus Originaltitel: Planet Wissen Extra