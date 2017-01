Classica 03:15 bis 04:40 Musik Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker 2015 Emmanuel Chabrier: Ouvertüre zur Oper "L'Étoile" / Camille Saint-Saëns: Introduction et Rondo capriccioso für Violine und Orchester a-Moll op. 28 / Jules Massenet: Orchestersuite aus der Oper "Le Cid" / Maurice Ravel: Tzigane, Rhapsodie für Violine und Orchester / Francis Poulenc: Les Biches, Ballettsuite / Maurice Ravel: La Valse, Poème chorégraphique für Orchester D 2015 Stereo 16:9 Merken Mit französischem Esprit verabschieden die Berliner Philharmoniker und ihr Chefdirigent Simon Rattle das Publikum aus dem Jahr 2015; Stargast ist die Geigerin Anne-Sophie Mutter. Aus der Berliner Philharmonie. Emmanuel Chabrier: Ouvertüre zur Oper "L'Étoile" - Camille Saint-Saëns: Introduction et Rondo capriccioso für Violine und Orchester a-Moll op. 28 - Jules Massenet: Orchestersuite aus der Oper "Le Cid" - Maurice Ravel: Tzigane, Rhapsodie für Violine und Orchester - Francis Poulenc: Les Biches, Ballettsuite - Maurice Ravel: La Valse, Poème chorégraphique für Orchester. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Anne-Sophie Mutter (Solist) Originaltitel: Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker 2015