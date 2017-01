Classica 20:15 bis 23:40 Oper Mozart, Così fan tutte F 2013 Stereo 16:9 Merken Aus dem Teatro Real de Madrid: "Così fan tutte" von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Musikalische Leitung: Sylvain Cambreling - Inszenierung: Michael Haneke. Mit Anett Fritsch (Fiordiligi), Paola Gardina (Dorabella), Juan Francisco Gatell (Ferrando), Andreas Wolf (Guglielmo), Kerstin Avemo (Despina), William Shimell (Don Alfonso). "Wenn es Oscars für Opernproduktionen gäbe, diese würde gleich mehrere verdienen ... eine der besten Inszenierungen der vergangenen Jahre" (Kurier). "A truly outstanding achievement" (Seen and heard international). "...das raubt stellenweise den Atem" (Der Spiegel). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anett Fritsch (Fiordiligi) Paola Gardina (Dorabella) Juan Francisco Gatell (Ferrando) Andreas Wolf (Guglielmo) Kerstin Avemo (Despina) William Schimell (Don Alfonso) Originaltitel: Così fan tutte Musik: Wolfgang Amadeus Mozart Altersempfehlung: ab 12