35 Jahre lang hat Adam (Brendan Fraser) mit seinen Eltern (Christopher Walken, Sissy Spacek) in einem Bunker verbracht. Als der Proviant zur Neige geht, soll Adam in der vermeintlich mutierten Oberwelt für Nachschub sorgen. Dort trifft der naive Sonderling auf die ausgebuffte Eve (Alicia Silverstone). - Wunderbar altmodische Komödie. In Google-Kalender eintragen