Rainer Sperl, ist aus der Haft geflohen und will Rache an Kommissarin Brand nehmen. Die hat keine Zeit, sich zu verkriechen, der Mord an einer Frau hält sie auf Trab. Alle Verdachtsmomente deuten auf den Ehemann. Während Jürgen Simmel alle Hände voll zu tun hat, um seine Chefin zu beschützen, zeigt sich, dass der Mordfall komplizierter ist als gedacht. - Psycho-Spannung mit dem starken Team Mariele Millowitsch und Hinnerk Schönemann. In Google-Kalender eintragen