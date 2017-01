Heimatkanal 20:15 bis 21:50 Tanz Peter Steiners Theaterstadl - Damenringkampf in Oberndorf D 1995 Stereo 16:9 Merken Kuramtsleiter Max Höllerer plant einen Damenringkampf. Die Frau Bürgermeister ist darüber so entsetzt, dass sie Max' geplante Heirat mit ihrer Tochter absagt. Die soll nun den Heini Almhofer heiraten. Max muss sich einiges einfallen lassen, um die Gunst der Frau Bürgermeister wieder zu erlangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Steiner (Simon Schartner) Gerda Steiner (Anna, sein Weib) Petra Auer (Edith, deren Tochter) Winfried Frey (Max Höller) Gerda Steiner (Afra, Magd) Erich Seyfried (Heini Almhofer) Manfred Maier (Pfarrer) Originaltitel: Steiners Theaterstadl Regie: Alfred Anders Drehbuch: Hans Lellis Kamera: Thomas Berz