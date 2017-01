RTL Crime 03:55 bis 04:45 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Drift D 2016 Stereo 16:9 Merken 21. Staffel, Folge 11: Eine rasante Verfolgungsjagd auf der Autobahn endet in einer Explosion, bei der der Fahrer des Fluchtwagens ums Leben kommt. Bei dem Mann handelt es sich um einen Einbruchsexperten, der zu einem Team von Ex-Soldaten gehörte, das mit spektakulären Diebstählen die Polizei in Atem hält. Was hat Pauls neue Freundin Lissy mit dem Fall zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Daniel Roesner (Paul Renner) Niels Robert Kurvin (Hartmut Freund) Daniela Wutte (Susanne König) Katja Woywood (Kim Krüger) Kathrin Heß (Jenny Dorn) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Kai Meyer-Ricks Altersempfehlung: ab 12