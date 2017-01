RTL Crime 20:15 bis 21:00 Krimiserie The Blacklist Miles McGrath (Nr. 65) USA 2015 Stereo 16:9 Merken 4. Staffel, Folge 3: Um Kirk zu überführen, jagt Red zusammen mit Dembe den Unternehmer Miles McGrath, der sein Vermögen mittlerweile hauptsächlich in das organisierte Verbrechen investiert. Er soll für Kirk Erreger des Robowski Virus besorgen - mit denen Kirk seine Leukämie heilen möchte. Währenddessen versucht Liz ihre Tochter ausfindig zu machen - erhält jedoch keine Unterstützung durch das FBI. Sie verschafft sich Zugang zu Unterlagen über den Sommerpalast und stößt dabei auf Informationen über ihre Familie, die auch Red betreffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond 'Red' Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Amir Arison (Aram Mojtabai) Mozhan Marnò (Samar Navabi) Hisham Tawfiq (Dembe Zuma) Originaltitel: The Blacklist Regie: John Terlesky Drehbuch: Lukas Reiter Musik: Dave Porter Altersempfehlung: ab 16