London, 1912: Wäscherin Maud Watts (Carey Mulligan) gerät in eine Demonstration der umstrittenen Suffragetten, die sich für das Frauenwahlrecht einsetzen. Dort entdeckt sie ihre Kollegin Violet (Anne-Marie Duff) und die gute Seele des Viertels, Apothekerin Edith (Helena Bonham Carter). Von ihnen lässt sie sich überreden, an geheimen Treffen teilzunehmen. Bald ist sie von ihrem Kampfgeist und der Rede der Suffragetten-Anführerin Emmeline Pankhurst (Meryl Streep) angesteckt. Als Maud von ihrem Mann und ihrem Boss rausgeworfen und von der Polizei drangsaliert wird, ist sie bereit zu immer radikaleren Mitteln zu greifen. - Stars wie Carey Mulligan und Meryl Streep in einem erschütternden Drama über den Kam