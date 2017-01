NDR 20:15 bis 21:15 Gesundheit Visite Das Gesundheitsmagazin Spezial: Erhöhtes Cholesterin wird vererbt: wer Senkungsmedikamente wirklich nehmen muss / Thema der Woche: Schmerzen in den Händen: wie lassen sie sich lindern? D 2017 2017-01-25 00:40 Stereo Untertitel HDTV Merken Spezial Erhöhtes Cholesterin wird vererbt: wer Senkungsmedikamente wirklich nehmen muss Schlechte Cholesterinwerte im Blut gelten als häufigste Ursache für Arterienverkalkung und Herzinfarkt, denn das LDL-Cholesterin kann die Gefäßwände schädigen und die Adern verstopfen. Heute weiß man, dass die Veranlagung zu erhöhtem Cholesterin vererbt werden kann. Doch welche Cholesterinwerte genau sind gefährlich? Inzwischen ist bekannt, dass das von Patient zu Patient sehr unterschiedlich sein kann. Für wen lohnt es sich wirklich, streng auf die Ernährung zu achten. Wer braucht dringend Medikamente, um sein Herz zu schützen? Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Schmerzen in den Händen: wie lassen sie sich lindern? Handschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden. Denn die Hand ist durch ihren feingliedrigen Aufbau sehr anfällig für Verletzungen, Überbeanspruchungen und Gelenkverschleiß. Ganz unterschiedlich können die Beschwerden ausgeprägt sein, es kann ein bohrender, ziehender, klopfender oder brennender Schmerz sein. Oftmals werden Schmerzen im Handgelenk ausgelöst. Die wichtigste Funktion der Hand, das Greifen von Gegenständen, fällt dann schwer oder wird sehr schmerzhaft. Wie lassen sich die Handschmerzen lindern? Gibt es dafür gezielte Physio- oder Ergotherapie? Wann kann vielleicht sogar eine Operation helfen? Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vera Cordes Originaltitel: Visite