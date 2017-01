Sky Emotion 20:15 bis 22:10 Drama 360 - Jede Begegnung hat Folgen GB, A, F, BRA 2011 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Ein britischer Familienvater (Jude Law) setzt in Wien seine Ehe aufs Spiel, ohne zu wissen, dass seine Frau (Rachel Weisz) in der Londoner Heimat fremdgeht. Ein arabischer Arzt verliebt sich in Paris in seine verheiratete Assistentin. Eine junge Brasilianerin trifft in den USA auf einen alternden Geschäftsmann (Anthony Hopkins) und einen ehemaligen Sexualstraftäter (Ben Foster). Und auf sonderbare Weise sind die Leben all dieser Menschen miteinander verknüpft. - Bewegendes Episodendrama über schicksalhafte Begegnungen, vom "City of God"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Hopkins (John) Jude Law (Michael Daly) Rachel Weisz (Rose) Ben Foster (Tyler) Lucia Siposova (Mirka) Gabriela Marcinková (Anna) Johannes Krisch (Rocco) Originaltitel: 360 Regie: Fernando Meirelles Drehbuch: Peter Morgan Kamera: Adriano Goldman Altersempfehlung: ab 12