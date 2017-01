Discovery Channel 03:45 bis 04:30 Dokumentation Unerklärlich - Rätselhafte Phänomene Die UFOs greifen an GB 2014 Stereo 16:9 Merken Mobile, Alabama: Der erfahrene Pilot Tom Preziose startet zu einem Routineflug. Fünf Minuten später setzt er einen verzweifelten Notruf ab und zerschellt mit seiner Maschine am Boden. Alles deutet darauf hin, dass es zu einer Kollision mit einem unbekannten Flugobjekt gekommen ist. Warum hält die zuständige Flugsicherungsbehörde die Untersuchungsergebnisse unter Verschluss? War tatsächlich ein UFO an dem Unfall beteiligt? Weltweit gibt es Berichte von ähnlichen Ereignissen: Ein japanisches Frachtflugzeug meldet Sichtkontakt zu mehreren mysteriösen Lichterscheinungen. Laut Aussage der Crewmitglieder wurde die Maschine sogar von einem UFO verfolgt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Briedenhann (ATC) Originaltitel: The Unexplained Files Altersempfehlung: ab 12