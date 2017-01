Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Die Edelsteinjäger Rumänien GB 2013 Stereo 16:9 Merken Zultanite sind extrem kostbar. Einige dieser seltenen Juwelen kann man auf dem roten Teppich bei der Oscar-Verleihung bewundern. Die Edelsteine wechseln je nach Licht ihre Farbe und werden nur an einem einzigen Ort auf der Welt abgebaut: in den Bergen Anatoliens. Der größte je gefundene Zultanit wiegt 96,2 Karat und ist mehr als eine Million Dollar wert. Doch nun berichten Don Kogens Informanten von einem noch größeren Exemplar. Ist der Stein echt, oder handelt es sich um eine Fälschung? Bei ihren Recherchen machen die Schatzsucher in Rumänien Bekanntschaft mit zwielichtigen Gestalten aus der Unterwelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rock Raiders Altersempfehlung: ab 12