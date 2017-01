Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Siberian Cut - Holzfäller am Limit Nichts als die Wahrheit GB 2014 Stereo 16:9 Merken Mission erfüllt? Sean Vann und seine amerikanischen Holzfäller haben in den Wäldern Sibiriens eisigen Minustemperaturen getrotzt, um sich mit dem verdienten Geld daheim ein neues Leben aufzubauen. Nach drei kräftezehrenden Monaten kehren die Männer nun zu ihren Familien zurück. Haben sich die Mühen in der abgelegenen Wildnis Russlands ausgezahlt? In dieser Episode lassen die rauen Burschen ihr Abenteuer in der Taiga noch einmal Revue passieren und stehen Rede und Antwort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Siberian Cut Altersempfehlung: ab 12