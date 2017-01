Sky Sport 2 04:00 bis 06:00 Fußball Fußball: DFB-Pokal FC Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg, 1. Hauptrunde D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sekt oder Selters? Ein unangenehmes Los hat der 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal erwischt. Mit dem FC Viktoria Köln treffen die Franken auf einen gewillten Wiederholungstäter. Im Vorjahr eliminierten die Rheinländer Zweitligist Union Berlin in der ersten Runde mit 2:1. Jetzt wollen die Kölner an gleicher Stelle wieder zum Schreckgespenst werden. "Nürnberg ist ein Traditionsverein und ein tolles Los", zeigte sich Viktoria-Trainer Marco Antwerpen im Vorfeld der Partie jedoch respektvoll. Der "Club" hat nach dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga mit großer Fluktuation zu kämpfen. Neu-Coach Alois Schwartz hat bei den Franken viel Arbeit vor sich und will zu Beginn das Kölner Pokalgespen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie