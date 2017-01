Sky Sport 1 02:00 bis 04:30 Golf Golf: European Tour Abu Dhabi HSBC Golf Championship, 4. Tag in Abu Dhabi (VAE) Stereo 16:9 HDTV Merken An diesem Donnerstag startet Martin Kaymer ins Golf-Jahr 2017. Bei der Abu Dhabi HSBC Golf Championship trifft er auf starke Konkurrenz. Neben Titelverteidiger Rickie Fowler sind mit Henrik Stenson, Dustin Johnson und Danny Willett drei aktuelle Major-Champions im Emirat am Start. Doch auf einem seiner "Lieblingsplätze", auf dem er bereits dreimal gewonnen hat, muss Kaymer keinen Kontrahenten fürchten. Mit dabei im Abu Dhabi Golf Club sind außerdem Maximilian Kieffer, Marcel Siem, Alexander Knappe, Bernd Ritthammer sowie der Österreicher Bernd Wiesberger. Sky überträgt das Turnier exklusiv live und in HD. Kommentar: Gregor Biernath. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie