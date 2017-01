Spiegel Geschichte 22:35 bis 00:00 Dokumentation Die Nilpferde des Herrn Escobar GB 2010 Stereo 16:9 Merken Pablo Escobar war der wohl mächtigste Drogenhändler aller Zeiten. Als solcher konnte er sich nahezu alles leisten - auch einen Privatzoo. Vor allem Nilpferde hatten es ihm angetan. Escobar starb vor über 20 Jahren, doch seine Nilpferde sind in Kolumbien mittlerweile zur Plage geworden. Sie haben sich auf dem Parkgelände eifrig vermehrt. Einige sind ausgebrochen und versetzen lokale Fischer in Angst und Schrecken. Aus Sicht eines alten, gezeichneten Nilpferds namens "Pablo" erzählt dieser Film die irrwitzige Geschichte des eiskalten Drogenbarons und seiner Liebe zu exotischen Tieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Altersempfehlung: ab 12