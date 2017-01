Sky Nostalgie 20:15 bis 21:40 Actionfilm Sag' nie wieder Indio I 1984 20 40 60 80 100 Merken Der junge Cowboy Rock (Ethan Wayne) will mit zwei wundervollen Pferden an einem Rennen teilnehmen. Doch der korrupte Farmer Robson (Ernest Borgnine) erpresst ihn und beraubt ihn seiner Pferde. Als sich Rock widersetzt, wird er vom Sheriff festgenommen und zu einem Jahr Gefängnis und Arbeitslager verurteilt. Nur der Gedanke an Rache lässt ihn die qualvollen Strapazen überstehen. - Harte Racheaction mit dem Sohn von Westernlegende John Wayne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Ethan Wayne (Rock) Henry Silva (Gefängnisdirektor Collins) Ernest Borgnine (Ben Robeson) Raimund Harmstorf (Gefängniswärter) Bo Svenson (Sheriff) Terry Lynch (Robesons Tochter) Originaltitel: Cane arrabbiato Regie: Larry Ludman Drehbuch: Larry Ludman Kamera: Joseph Mercury Musik: Francesco De Masi Altersempfehlung: ab 18