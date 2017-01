BR Fernsehen 04:00 bis 04:30 Magazin Gesundheit! Maskierte Hypertonie: Bluthochdruck wird bei jedem Sechsten übersehen / Clean Eating: der neue Ernährungstrend im Netz / Restless-Legs-Syndrom: ein Gefühl, als wären tausend Ameisen in den Beinen / Strapazierte Haut: die richtige Pflege für den Winter D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Maskierte Hypertonie: Bluthochdruck wird bei jedem Sechsten übersehen. Patienten haben bei der Blutdruckmessung in der Arztpraxis bisweilen einen höheren Blutdruck als im Alltag. Diese sogenannte "Weißkittelhypertonie" ist bekannt. Eine aktuelle US-Studie belegt nun, dass viel häufiger falschniedrige Werte gemessen werden als gedacht. Besonders bei jüngeren, normalgewichtigen Menschen. Bei ihnen ergibt sich bei einer ambulanten 24 Stunden-Blutdruckmessung oft ein höherer Wert. Woran liegt das? Welche Symptome können auf Bluthochdruck hinweisen? "Gesundheit!" klärt auf. Clean Eating: der neue Ernährungstrend im Netz Die Anhänger des "Clean Eating" präsentieren ihre Rezepte gerne in Internetforen, Blogs und sozialen Netzwerken. So verbreitet sich dieser Ernährungsstil aus den USA rasend schnell. Auch in Deutschland versuchen immer mehr Menschen "sauber" zu essen. Wie alltagstauglich ist die Idee, Lebensmittel nur noch in reinster Form zu sich zu nehmen? Fühlt man sich tatsächlich besser, wenn man beispielsweise auf künstliche Zusätze, Zucker und Weißmehl verzichtet? Und wie schmecken die Gerichte? "Gesundheit!"-Reporterin Veronika Keller macht einen Selbstversuch. Restless-Legs-Syndrom: ein Gefühl, als wären tausend Ameisen in den Beinen Nach Schätzungen sind hierzulande bis zu zehn Prozent der Bevölkerung vom sogenannten Restless-Legs-Syndrom (RLS) betroffen - am häufigsten Frauen über 50 Jahre. Oft zeigen sich die Symptome abends: In den Beinen kribbelt, zieht und zuckt es. Hinzu kommt ein Bewegungsdrang, der sich kaum unterdrücken lässt. Die unruhigen Beine sind ein quälendes Nervenleiden. RLS-Patienten können nachts kaum schlafen und sind daher tagsüber häufig abgespannt oder sogar depressiv. "Gesundheit!" klärt über die Ursachen hinter der Erkrankung auf und zeigt, welche Therapie das Leiden erträglicher macht. Strapazierte Haut: die richtige Pflege für den Winter Frostige Temperaturen und eisiger Wind draußen, trockene Heizungsluft drinnen - derzeit wird unsere Haut besonders strapaziert. Die Folge sind häufig rissige Hände, aufgesprungene Lippen, spannende Gesichtshaut. Wenn es an Fett und Feuchtigkeit fehlt, heißt es: cremen, cremen, cremen! Aber welche Pflegeprodukte sind die richtigen für die kalte Jahreszeit, und worauf sollte man jetzt besser verzichten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Veronika Keller Originaltitel: Gesundheit!