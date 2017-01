BR Fernsehen 12:00 bis 13:30 Komödie Mit einem Rutsch ins Glück D 2003 2017-01-24 02:00 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bei einem Geschäftstermin im Exotarium stürzt die Beauty-Journalistin Eva Christ über einen Eimer mit Fischen. Durch diesen unsanften Fehltritt schlittert sie nicht nur in das Leben des sympathischen Zooangestellten Max Hay, sie handelt sich auch ein verzwicktes Beziehungsproblem ein: Ihre wachsende Zuneigung zu dem unkonventionellen Tierpfleger gefährdet das langjährige Verhältnis mit ihrem Liebhaber. Karl, der mit Gattin Ines zwei Kinder hat und als Jurist in der Kanzlei des Schwiegervaters arbeitet, führt ein perfekt organisiertes Doppelleben - bis Nebenbuhler Max seine Wege kreuzt. Als Karls Ehe in die Brüche geht und er zu seiner Geliebten zieht, muss Eva feststellen, dass sich damit nicht gerade ihr Traum erfüllt. - "Mit einem Rutsch ins Glück" ist eine charmante Beziehungskomödie mit Anja Kruse, Heio von Stetten, Wolf Roth, Nina Hoger sowie Pierre Brice in einer Gastrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anja Kruse (Eva Christ) Heio von Stetten (Max Hay) Wolf Roth (Karl Grezelius) Michaela Rosen (Ines Grezelius) Bojana Golenac (Maike Müller) Nina Hoger (Beate Wilkens) Alexander Strobele (Paul Bergmann) Originaltitel: Mit einem Rutsch ins Glück Regie: Dietmar Klein Drehbuch: Gabriele Kreis Kamera: Meinolf Schmitz Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein