Animal Planet 03:45 bis 04:30 Dokusoap Wildnis wider Willen Gefährliches Alaska USA 2012 John Hudson ist Experte für Survival-Psychologie. Er unterrichtet militärische Überlebenstechniken, genannt SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape), und hat das Handbuch zum Überleben im Dschungel und in extremer Kälte für die britische Armee geschrieben. Der Engländer muss sich in dieser Episode in einer extrem lebensfeindlichen Umgebung behaupten. Weit abseits der Zivilisation kämpft der Royal-Air-Force-Instrukteur in den Weiten Alaskas gegen Hunger und Unterkühlung an. Originaltitel: Dude, You're Screwed