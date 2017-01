Kinowelt 03:25 bis 05:05 Drama Jacknife USA 1989 Nach dem Theaterstück von Stephen Metcalfe 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Golden Globe Die drei Freunde Bobby, Megs und Dave werden in den Vietnam-Krieg eingezogen. Dort gerät Bobby unter feindlichen Beschuss und kommt ums Leben als er seinen verwundeten Freund Megs retten will. Fünfzehn Jahre später leiden die beiden Veteranen noch immer unter der Erinnerung an Bobbys Tod. Traumatisiert und alkoholkrank lebt Dave heute bei seiner Schwester Martha, einer Biologielehrerin. Megs besucht ihn und verliebt sich dabei in die fürsorgliche Martha. Sie gerät deswegen mit Dave aneinander, da er Megs für nicht gut genug als Mann für seine geliebte Schwester hält. Auf einer Tanzveranstaltung an Marthas Schule kommt es zum Eklat, als Dave betrunken randaliert und Megs die Schuld an Bobbys Tod gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert De Niro (Joseph "Megs" Megessey) Kathy Baker (Martha) Ed Harris (Dave) Sloane Shelton (Shirley) Charles Dutton (Jake) Jordan Lund (Tiny) Tom Isbell (Bobby Buckman) Originaltitel: Jacknife Regie: David Jones Drehbuch: Stephen Metcalfe Kamera: Brian West Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 12