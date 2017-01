Kinowelt 22:20 bis 00:20 Dokumentation Shine a Light USA 2008 16:9 Merken Im Herbst 2006 gaben die legendären Rolling Stones in der fast intimen Atmosphäre des New Yorker Beacon Theatre zwei unvergessliche Konzerte. Mit Leidenschaft, Dynamik und Sexappeal ließen sie die Stimmung in dem ehrwürdigen Gemäuer überkochen und bewiesen einmal mehr, warum sie als die beste Rockband der Welt gelten. Regiemeister Martin Scorsese - im Filmgeschäft selbst eine Legende - hat die phänomenale Rockshow der Musikgiganten auf Film gebannt und dafür die besten Kameramänner Hollywoods verpflichtet. Ergebnis ist ein mitreißendes Hör- und Seherlebnis der Superlative. Unvergessliche Bilder zu legendärer Musik: "Shine a Light" zeigt die Stones in Bestform. Garniert wird das spektakuläre Musikhighlight durch Gastauftritte von Christina Aguilera, Blues-Legende Buddy Guy und White-Stripes-Frontman Jack White sowie locker eingestreute Interviewschnipsel aus den Anfangsjahren der Band. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ron Wood, Christina Aguilera, Jack White Originaltitel: Shine a Light Regie: Martin Scorsese Drehbuch: Martin Scorsese Kamera: Robert Richardson