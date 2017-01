13th Street 03:50 bis 04:35 Krimiserie Law & Order Geheime Dienste USA 2009 Stereo 16:9 Merken Nach einem langjährigen Aufenthalt in einem chinesischen Gefängnis kehrt der Journalist Alex Boone wieder zurück in die USA. Kurze Zeit später wird er mit zwei Schüssen in den Kopf ermordet. Die Detectives finden heraus, dass Boone an einer Enthüllungsstory gearbeitet hat. Musste er deswegen sterben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Detective Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Keith Carradine (Martin Garvik) Originaltitel: Law & Order Regie: Jim McKay Drehbuch: Dick Wolf, William N. Fordes, Keith Eisner Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16