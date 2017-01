Hessen 04:00 bis 04:25 Ratgeber service: reisen Gran Canaria D 2017 Merken Seinem ausgeglichen Klima hat Gran Canaria zu verdanken, dass es ein Reiseziel für alle Jahreszeiten ist. Eine frische Meeresströmung sorgt immer für angenehme 18 bis 26 Grad - es ist also weder im Sommer allzu heiß, noch im Winter wirklich kalt. Wenn hierzulande ohne Heizung nichts mehr geht, schätzen Urlauber die "Insel des ewigen Frühlings", wie Gran Canaria gern genannt wird, ganz besonders. Und weil die Sonne dann nicht ganz so stark brennt, bietet sich diese Zeit auch an, um mehr von Gran Canaria zu erleben, als weitläufige Sandstrände, die vor allem im Sommer locken. Jetzt ist die richtige Zeit für eine aussichtsreiche Wanderung durch das gebirgige Hinterland. "service: reisen" stellt die Insel mit der quirligen und geschichtsträchtigen Hauptstadt Las Palmas vor, zeigt die schönsten Wege durchs Landesinnere und gibt Tipps für einen genussreichen Ausflug in die Heimat von kanarischem Kaffee und Rum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anne Brüning Originaltitel: service: reisen