ORF 1 08:05 bis 08:25 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Mein Meister blickt durch USA 1966 Merken Bei Tony ist eine Sehschwäche festgestellt worden. Die bittere Konsequenz daraus ist, dass er nicht mehr an Weltraumflügen teilnehmen kann. Er fühlt sich nutzlos und schlittert in eine Sinnkrise. Jeannie versucht natürlich alles in ihrer Macht Stehende, um ihren Meister wieder glücklich zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Barton MacLane (General Peterson) Jean Marie Ingels (Miss Gordon) Howard Wendell (Senator) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Hal Cooper Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison

