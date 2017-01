Hessen 21:40 bis 22:25 Magazin 10 verblüffende Medizinerkenntnisse D 2015 Live TV Merken Unsere Gesundheit liegt uns am Herzen. Das weiß auch die Medizin- und Pharmaindustrie. Und so vergeht kaum ein Tag, an dem nicht neuartige Medikamente, bahnbrechende Therapien oder scheinbar wichtige Gesundheitsempfehlungen angepriesen werden. Etwa bunte Physio-Tapes. Helfen die wirklich gegen viele Muskelbeschwerden? Halten uns Nahrungsergänzungsmittel wirklich fit und gesund? Oder kann ein neuartiger Zungenschrittmacher tatsächlich der Volkskrankheit Schnarchen den Garaus machen? Die Sendung geht diesen spannenden Fragen nach. Sie zeigt, welche Dinge Scharlatanerie sind und was tatsächlich hilft. Wie immer mit dabei: Vier hr-Moderatoren, die die Themen aus ihre ganz persönlichen Sicht kommentieren. Und die garantiert staunen werden, wenn sie erfahren, dass so manche verrückte Medizin-Therapie tatsächlich funktioniert! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 10 verblüffende Medizinerkenntnisse