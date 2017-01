Slovenija 1 23:05 bis 00:40 Komödie Die Falschspielerin USA 1941 SW 20 40 60 80 100 Merken Jean Harrington (Barbara Stanwyck) und ihr Vater sind Betrüger an Bord eines Passagierdampfers und der naive reiche Charles Pike (Henry Fonda) wäre das perfekte Opfer. Doch Jean verliebt sich in den gutmütigen Tölpel. So fliegen die beiden Falschspieler auf und Charles lässt Jean fallen. Aber Jean sucht ihn als englische Lady Eve Sidwich auf dem Familiensitz heim. - Blendend besetzte Screwball-Komödie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Stanwyck (Jean) Henry Fonda (Charles) Charles Coburn ('Oberst' Harrington) Eugene Pallette (Mr. Pike) Martha O'Driscoll (Martha) William Demarest (Muggsy) Eric Blore (Sir Alfred McGlennan Keith) Originaltitel: The Lady Eve Regie: Preston Sturges Drehbuch: Preston Sturges Kamera: Victor Milner Musik: Charles Bradshaw, Leo Shuken, Phil Boutelje, Gil Grau, Sigmund Krumgold, John Leipold Altersempfehlung: ab 16