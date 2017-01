RTL 9 22:25 bis 00:05 Horrorfilm Souviens-toi... l'été dernier USA 1997 20 40 60 80 100 Merken Julie, Ray, Helen et Barry, quatre jeunes gens plein d'avenir, sont en train de fêter comme il se doit la fin de leurs études... Après la soirée, fortement éméchés, ils se dirigent vers une petite plage déserte mais en chemin, ils percutent un homme, un pêcheur, qui décède... La panique s'installe et Ray et Barry décident de jeter le corps à la mer, puis tous se promettent de garder le secret. Max, le petit ami de Julie, les croise en voiture alors qu'ils viennent tout juste de se débarrasser du cadavre du malheureux... L'été suivant, Julie revient passer l'été chez ses parents où une lettre anonyme l'attend : "Je sais ce que tu as fait l'été dernier". Julie, qui n'a plus revu ses amis depuis la tragédie, panique. Elle les contacte et d'emblée, Barry pense que Max a tout vu le fameux soir et qu'il veut leur faire peur, mais ce dernier est retrouvé sauvagement égorgé par un individu qui l'a tué avec un crochet de boucher. Barry est à son tour agressé par un homme vêtu d'un ciré de pêcheur, mais, bien que sérieusement blessé, il parvient à lui échapper... Puis c'est au tour d'Helen, qui se réveille le matin, les cheveux coupés dans son sommeil... Les quatre amis, au bord de la paranoïa, décident d'élucider le mystère. Julie et Helen lisent l'article du journal local de l'été précédent, qui relate la découverte du corps du noyé : David Egan se serait suicidé pour avoir causé la mort de son amie dans un accident de voiture. Elles décident de rendre visite à sa famille. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Julie James) Sarah Michelle Gellar (Helen Shivers) Ryan Phillippe (Barry William Cox) Freddie Prinze jr. (Ray Bronson) Bridgette Wilson-Sampras (Elsa Shivers) Anne Heche (Melissa "Missy" Egan) Johnny Galecki (Max Neurick) Originaltitel: I Know What You Did Last Summer Regie: Jim Gillespie Drehbuch: Kevin Williamson Kamera: Denis Crossan Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16