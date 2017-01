RTL 9 22:40 bis 00:15 Sonstiges Trafic d'innocence CDN, USA 2005 Merken Dans toute l'Europe de l'Est, des adolescentes et des jeunes femmes rêvent d'une vie meilleure à l'Ouest. Elles sont des proies faciles pour les trafiquants de chair humaine. A l'autre bout du monde, aux Philippines, des fillettes sont kidnappées et livrées au tourisme sexuel. A Londres, la brigade chargée de l'immigration lutte par tous les moyens pour gagner la confiance des victimes et traquer leurs prédateurs. Parmi eux, l'agent Bill Meehan, qui s'intéresse à un réseau très organisé. Son enquête met au jour la manière dont des personnes sans scrupules réduisent des femmes en esclavage. Mais la complexité des investigations rend les interpellations aléatoires... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donald Sutherland (Meehan) Mira Sorvino (Kate) Robert Carlyle (Sergei) Lynne Adams (Ellen) Isabelle Blais (Helena) Céline Bonnier (Sophie) David Boutin (Frederick) Originaltitel: Human Trafficking Regie: Christian Duguay Drehbuch: Agatha Dominik, Carol Doyle Musik: Normand Corbeil