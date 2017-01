RTL 9 20:40 bis 22:35 Drama Mère-fille, mode d'emploi USA 2007 2017-01-29 15:10 20 40 60 80 100 Merken Rachel Wilcox, une adolescente rebelle et provocatrice, est contrainte par sa mère, Lilly, de quitter San Francisco pour aller passer l'été chez sa grand-mère, Georgia, dans une petite ville reculée de l'Idaho. L'arrivée sur place de la jeune fille déclenche très vite de nombreux conflits que Georgia, habituée à gérer les situations difficiles par une discipline de fer, est bien décidée à régler. Mais Rachel vient de faire un aveu à l'une de ses amies : un terrible secret familial empoisonne son existence depuis longtemps. Le séjour va amener les trois protagonistes à mettre à l'épreuve les liens mère-fille et à révéler des secrets de famille jusqu'ici enfouis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Fonda (Georgia) Lindsay Lohan (Rachel) Cary Elwes (Arnold) Hector Elizondo (Izzy) Zachary Gordon (Ethan) Tereza Stanislav (Violin Teacher) Cynthia Ferrer (Townie #2) Originaltitel: Georgia Rule Regie: Gary Marshall Drehbuch: Mark Andrus Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 12