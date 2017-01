RTL 9 23:55 bis 01:45 Sonstiges Doomsday GB, USA, SA, D 2008 Merken 2008. Un terrible virus, le "Faucheur", décime l'Ecosse. Pour endiguer l'épidémie, les autorités anglaises mettent le pays en quarantaine derrière un mur infranchissable. Dans la pagaille qui précède la fermeture de la muraille, une femme confie sa fillette, Eden, à des militaires qui l'évacuent par hélicoptère... Trente ans plus tard, à Londres. Eden fait à présent partie d'une unité d'intervention de la police où elle se distingue par son absence d'état d'âme. Et quand le Faucheur fait sa réapparition en plein Londres, c'est elle que son supérieur, Bill Nelson, place à la tête d'un commando chargé de se rendre en Ecosse, où les survivants ont sombré dans la barbarie, pour en ramener un antidote. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rhona Mitra (Eden Sinclair) Adrian Lester (Norton) David O'Hara (Michael Canaris) Craig Conway (Sol) Adeola Ariyo (Nurse) Christine Tomlinson (Young Eden Sinclair) Paul Hyett (Hot Dog Victim) Originaltitel: Doomsday Regie: Neil Marshall Drehbuch: Neil Marshall Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 18