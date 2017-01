RTL 9 20:40 bis 22:25 Sonstiges Evolution USA 2001 2017-01-22 15:10 20 40 60 80 100 Merken Une météorite vient s'écraser en plein désert d'Arizona. Ira Kane et Harry Block, deux biologistes de l'université de Glenn Canyon, emmènent leurs étudiants sur les lieux pour y effectuer des prélèvements et constatent que des substances organiques venant d'un autre monde s'y développent à la vitesse grand "V "! Mais le Général Woodman et son régiment investissent les lieux et les deux profs sont écartés de l'enquête. C'est Allison Reed, une épidémiologiste quelque peu coincée, qui est chargée d'étudier le processus d'évolution...Ira et Harry retournent clandestinement sur le site, où une flore digne d'une forêt tropicale s'est développée en seulement quelques semaines !A peine ont-ils pénétré dans une grotte que Harry est attaqué par une bestiole, ressemblant étrangement à un alien...Alors que l'Etat exige des explications, les aliens envahissent les environs, dans le but de s'approprier les Etats-Unis. Une extermination, rapide et radicale, s'impose. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Ira) Julianne Moore (Allison) Orlando Jones (Harry) Seann William Scott (Wayne) Ted Levine (Gen. Woodman) Ethan Suplee (Deke) Michael Bower (Danny) Originaltitel: Evolution Regie: Ivan Reitman Drehbuch: David Diamond, David Weissman, Don Jakoby Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 12