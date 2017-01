ORF 3 06:35 bis 07:00 Dokumentation bauKUNST Cloud - Manfred Wakolbinger A 2016 Stereo 16:9 Merken bauKunst am Gymnasium Zehnergasse Wiener Neustadt An die Blindfassade, die durch den Zubau zur neuen Achse zwischen Bestand und Neubau wird, situierte Manfred Wakolbinger seine symbolische Pflanze aus Edelstahl. Damit bezieht er sich inhaltlich auf die Geschichte des Schulgebäudes als Gärtnerei und den besonderen Unterrichtsgegenstand für Gartenarbeit. Aufgrund ihrer Höhe von 10 Metern bildet "Cloud" ein weithin sichtbares Zeichen, das den öffentlichen Raum markiert und gleichzeitig als autonome Skulptur für die Schule steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: bauKUNST

