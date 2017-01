Sky Sport Austria 23:45 bis 02:00 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL EC Klagenfurter AC - EC Red Bull Salzburg, 39. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Irrten sich "Foxes" und "Bulls" im Datum oder hatten sie einfach noch genügend Munition im Köcher? Berechtigte Frage, schließlich sorgten die beiden Mannschaften auch gut 19 Stunden nach Silvester für ein spektakuläres Feuerwerk! Rasantes Tempo, attraktive Spielzüge und unzählige Raufeinlagen - das war phasenweise Weltklasse-Eishockey. Am Ende siegte allerdings nicht die Mannschaft mit der feineren Klinge, sondern dem lautesten Knall. In der Verlängerung ballerte sich Salzburg zu einem glücklichen 2:1. Nächstes Ziel der Mozartstädter heißt Klagenfurt. Für die "Rotjacken" hagelte es gegen die Innsbrucker "Haie" eine deftige 1:5-Pleite. Vor heimischer Kulisse w. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie