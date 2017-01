Sky Sport Austria 17:00 bis 19:15 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL HC Innsbruck - EC Liwest Black Wings Linz, 36. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Aller guten Dinge sind drei! "Die Haie" aus Innsbruck feierten am Montag den dritten Saisonsieg über Titelverteidiger Salzburg. Mit 5:1 führten die Tiroler den Meister vor. Damit war die achtjährige Durststrecke des HC TWK Innsbruck in Salzburg gebrochen. "Wir haben vieles richtig gemacht. Es war ein grundsolides Spiel an allen Ecken und Enden", betonte Torschütze Hunter Bishop. Auch Headcoach Rob Pallin war zufrieden: "Wir hatten einen tollen Torhüter und ein sensationelles Unterzahlspiel. Salzburg ist natürlich eine gute Mannschaft, aber meine Jungs haben heute gefightet ohne Ende." Mit dem Zweiten Linz wartet auf "Die Haie" das nächste Schwergewicht der Liga. Di. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie