N24 Doku 15:55 bis 16:25 Reportage 5 Sterne plus im Wüstensand - Das Emirates Palace D 2005 Merken Es ist das größte und luxuriöseste Hotel der Welt. Die Betreiber bezeichnen es gern als das neunte Weltwunder. Und in der Tat die Dimensionen des "Emirates Palace" in Abu Dhabi sind gewaltig: Das Einfahrtstor ist größer als der Triumphbogen in Paris, die Kuppel in der Eingangshalle höher als die des Petersdoms in Rom und alle Decken sind mit Blattgold überzogen. Über 2.000 Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Gäste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 5 Sterne plus im Wüstensand - Das Emirates Palace