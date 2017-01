Nick 12:45 bis 13:15 Trickserie Teenage Mutant Ninja Turtles Der Rattenkönig USA 2013 Merken Der verrückte Dr. Falco möchte sich an der Menschheit und an den Turtles rächen, indem er alle Ratten New Yorks für seine Zwecke telepathisch steuert. Doch der Preis dafür ist hoch, denn er mutiert sich dabei selber zu einem Monster namens "Der Rattenkönig". Als Nächstes versucht er natürlich auch, Splinter unter seine Kontrolle zu bringen, was ihm vielleicht sogar gelingen könnte. Für die Turtles wird es diesmal also richtig, richtig ernst.. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teenage Mutant Ninja Turtles Regie: Roy Burdine