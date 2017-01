France 2 22:50 bis 23:40 Sonstiges Cherif Le cri du silence F 2015 16:9 HDTV Merken Un couple de notables a été assassiné dans sa maison. Les deux victimes ont été poignardées. L'enquête mène Cherif et Briard dans un centre pour sourds et malentendants. Dans cet univers où règne le silence, le duo doit apprendre à lire entre les lignes et à décrypter tous les signes pour faire avancer ses recherches et trouver une piste solide... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abdelhafid Metalsi (Kader Chérif) Carole Bianic (Adeline Briard) Mélèze Bouzid (Sarah Chérif) Elodie Hesme (Deborah Atlan) François Bureloup (Joël Baudemont) Greg Germain (Jean-Paul Doucet) Clémence Thioly (Stéphanie Giraud) Originaltitel: Cherif