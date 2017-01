France 2 22:40 bis 00:00 Sonstiges Mystère à Paris Mystère à l'Opéra F 2015 16:9 HDTV Merken Alors que la cantatrice vedette Eva Fontaine répète son rôle de la Gitane dans "Carmen" à l'Opéra de Paris, le corps d'une jeune ouvreuse, Manon, est retrouvé dans une loge. Très vite, Paul Santerre, un machiniste, l'amoureux de Faustine Fontaine - la fille de la diva, elle-même soprano - est suspecté puis arrêté. Tout accable le jeune homme. Pourtant Faustine refuse de croire en sa culpabilité et n'hésite pas à faire un faux témoignage pour innocenter Paul qui risque la guillotine. Rien n'y fait. L'affaire fait la une de tous les journaux : "Qui est le tueur de l'Opéra ?", le tout-Paris veut savoir. Faustine parvient à convaincre l'inspecteur Lerois de l'aider à trouver le vrai coupable... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mathilda May (Eva Fontaine) Antoine Duléry (Julien Meursault) Pauline Cheviller (Faustine Fontaine) Hugo Becker (Paul Senterre) Lionnel Astier (l'inspecteur Lerois) Scali Delpeyrat (Werner) Frédéric Bouraly (Maurice Jourdeuil) Regie: Léa Fazer