France 2 22:45 bis 23:50 Sonstiges Couple... quitte ou double ? F 2016 16:9 HDTV Merken La caméra d'Infrarouge a suivi six couples engagés dans une thérapie. Installés dans le cabinet de leur psychologue, ils confient au fil des séances leurs principales interrogations sur les rapports amoureux. Couple à la ville, les deux réalisateurs proposent un regard introspectif sur la vie à deux et des pistes de réflexion sur le couple en tant qu'entité et concept. Au-delà des deux moments emblématiques qui constituent et défont le couple, la rencontre et la rupture, comment fonctionner ensemble - Est-il souhaitable de vivre en couple - Les rapports de couple doivent-ils toujours s'identifier aux rapports amoureux - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Stéphanie Molez, Thierry Kübler

