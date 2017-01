France 2 22:30 bis 23:10 Krimiserie Castle Tout un symbole USA 2013 16:9 HDTV Merken Une femme de 28 ans est retrouvée assassinée. La victime, Susanna Richland, a reçu plusieurs coups de couteau au niveau de la gorge. Ses mains montrent également des stigmates. Ce meurtre semble lié à un rituel étrange. La jeune femme avait un goût prononcé pour le monde de l'occulte et son appartement était décoré de photos et de symboles religieux et païens. Susanna Richland était aussi investie dans l'organisation d'une mystérieuse chasse aux trésors. Troublé par cette affaire, Castle enquête sur le meurtre. Pour lui, il s'agit d'un nouveau "Da Vinci Code". Au fil de ses investigations, il fait des découvertes étonnantes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Penny Johnson Jerald (Victoria Gates) Originaltitel: Castle Regie: Holly Dale Drehbuch: Christine Roum, Andrew W. Marlowe Musik: Robert Duncan