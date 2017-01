RTS Un 23:00 bis 01:20 Drama Der große Gatsby AUS, USA 2013 Nach dem Buch von F. Scott Fitzgerald Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Printemps 1922. L'époque est propice au relâchement des moeurs, à l'essor du jazz et à l'enrichissement des contrebandiers d'alcool... Apprenti écrivain, Nick Carraway quitte la région du Middle-West pour s'installer à New York. Voulant sa part du rêve américain, il vit désormais entouré d'un mystérieux millionnaire, Jay Gatsby, qui s'étourdit en fêtes mondaines, et de sa cousine Daisy et de son mari volage, Tom Buchanan, issu de sang noble. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leonardo DiCaprio (Jay Gatsby) Carey Mulligan (Daisy Buchanan) Tobey Maguire (Nick Carraway) Joel Edgerton (Tom Buchanan) Isla Fisher (Myrtle Wilson) Jason Clarke (George Wilson) Adelaide Clemens (Catherine) Originaltitel: The Great Gatsby Regie: Baz Luhrmann Drehbuch: Baz Luhrmann, Craig Pearce Kamera: Simon Duggan Musik: Craig Armstrong Altersempfehlung: ab 12